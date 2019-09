Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Ilmenau (ots)

Am 14.09.2019 zw. 10.30 Uhr und 19.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem PKW Ford, welcher auf dem Pendlerparkplatz an der A 71 Ilmenau Ost abgestellt war, die beiden Kennzeichentafeln IK-OM 38. Im Gegenzug montierten sie am PKW Ford zwei unterschiedliche Kennzeichentafeln, welche zuvor im Bereich Erfurt entwendet wurden. (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell