Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pflanzendiebe unterwegs

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Einen grünen Daumen hatten scheinbar Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Unbekannten entwendeten aus Blumenkübeln in der Papiermühlenstraße mehrere Pflanzen im Wert von 100 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0232682/2019 zu wenden. (ml)

