Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad von Wohnmobil entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Unbekannte in der Parkallee an einem abgestellten Wohnmobil zu schaffen. Sie bauten ein angehangenes Fahrrad im Wert von 2 500 Euro ab und verließen damit den Tatort. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0232653/2019 zu wenden. (ml)

