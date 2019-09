Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand in Wohnblock

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es am Freitag gegen 14:40 Uhr in einem Wohnblock in der Juri-Gagarin-Straße. Der entstandene Rauch zog über den Kellertrakt auch in andere Eingänge. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Belüftung der Treppenhäuser durften alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf 5 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha ihre Ermittlungen aufgenommen. (ml)

