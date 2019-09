Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrgeschosser

Eisenach (ots)

Um 19:55 Uhr am Samstagabend wurde durch die Rettungsleitstelle bekannt, dass es im Palmental 3 brennen solle. Die Feuerwehr und Beamten der Polizei stellten bei Eintreffen fest, dass mehrere Kellerboxen in dem Mehrgeschosser brannten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so dass keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich waren. Von den zumeist älteren und betreuungsbedürftigen Bewohnern wurde keiner verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Aufklärung der Brandursache bittet die Polizei Eisenach um Zeugenhinweise. 0232854/2019 (ri)

