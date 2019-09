Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall bei Überholvorgang

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Heute Mittag befuhren ein Lkw, ein Pkw Daimler und ein Transporter die B 84 in Richtung Marksuhl. Der 35-jährige Fahrer des Transporters war gerade im Begriff, den 56-jährigen Pkw-Fahrer zu überholen, als auch dieser plötzlich zum Überholen ausscherte. Dadurch kam es zur seitlichen Kollision. Der Transporter kam nach links von der Fahrbahn ab und auf dem angrenzenden Feld zu Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von 7000 Euro. Zudem musste der Transporter abgeschleppt werden. (as)

