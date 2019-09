Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreiche Geschwindigkeitskontrolle

Arnstadt (ots)

Bei einer fünfstündigen Geschwindigkeitsüberwachung am Donnerstag in der Ortslage Arnstadt konnten 101 Verstöße registriert werden. Darunter befanden sich zwei Verkehrsteilnehmer, denen ein Fahrverbot droht. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 84 km/h bei zulässigen 50 km/h. (as)

