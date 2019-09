Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Mieter aus einem Wohnblock An der Tongrube stellte fest, dass zwei Holzlatten seines Kellerabteils im unteren Bereich verkohlt waren und verständigte die Polizei. Es wird davon ausgegangen, dass ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Papier zwischen die beiden Holzlatten steckte und dieses anzündete. Das Feuer erlosch von selbst, ohne auf weitere Bereiche überzugreifen. Personen kamen nicht zu Schaden, es blieb bei dem Sachschaden an der hölzernen Kellerabtrennung. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0231477/2019 entgegen. (as)

