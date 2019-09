Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handfeste Auseinandersetzung

Gotha (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag gerieten am Coburger Platz mehrere Personen in Streit. Ein 28-Jähriger (albanisch) wurde in diesem Zusammenhang von drei Männern geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Weiterhin wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Syrer im Alter von 22 und 24 Jahren und einen Unbekannten. Hintergründe zu der Tat sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (ah)

