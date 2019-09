Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer verletzt Security

Ilmenau (ots)

Gestern Abend warf ein 29-Jähriger mit Glasflaschen vor einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Hertz-Straße um sich. Glücklicherweise wurden keine Passanten getroffen. Die Security-Mitarbeiter des Marktes griffen sofort ein. Dabei gelang es dem Mann, einen Mitarbeiter mit einem Kugelschreiber leicht am Rücken zu verletzen. Durch die eintreffenden Polizeikräfte konnte die Situation weiter beruhigt und der Täter zur Dienststelle gebracht werden. Die entsprechenden Anzeigen gegen ihn, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, wurden aufgenommen. (as)

