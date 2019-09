Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Junger Mopedfahrer schwer verletzt

Neuroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein junger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neuroda schwer verletzt. Der 15-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit einem Freund auf seinem Moped in der Ilmenauer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Das Moped fuhr geradeaus über eine Bordsteinkante, die beiden Jugendlichen stürzten. Der Fahrer wurde schwer verletzt, sein Sozius blieb unverletzt. (ah)

