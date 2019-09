Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Anhand eines Drogentests besteht gegen die Fahrerin eines Ford der Verdacht, den Pkw unter Beeinflussung von Cannabis gefahren zu haben. Die 22-jährige wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gothaer Straße kontrolliert. Ihr wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. (as)

