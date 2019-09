Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Innerhalb der letzten zwei Wochen kam es in der Straße Im Leichfeld zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte öffneten gewaltsam zwei Kellerabteile und entwendeten aus einem Abteil ein Fahrrad im Wert von 2000 Euro. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike Ghost Kuto FS5. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet dies bitte telefonisch bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 023185/2019. (as)

