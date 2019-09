Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend kam es im 9. Stock eines Wohnblocks am Nordplatz zu einer starken Rauchentwicklung. Die betroffene Wohnung konnte schnell ausfindig und durch Polizeibeamte geöffnet werden. Der auf dem Sofa schlafende Wohnungsinhaber konnte somit gerettet und den Rettungskräften zur Untersuchung übergeben werden. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr konnte zeitgleich die Ursache festgestellt werden. Auf dem Herd war in einem Topf Essen angebrannt und qualmte stark. Zu einem Feuer und auch zu Sachschäden kam es nicht. Nach dem Durchlüften konnte der Mieter wieder zurück in seine Wohnung. (as)

