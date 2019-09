Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Eisenach (ots)

Am Donnerstagvormittag geriet eine 34-jährige Ford-Fahrerin am Ortsausgang Eisenach in Richtung Meiningen auf regennasser Fahrbahn in Schleudern und letztlich von der Fahrbahn ab. Weder die Fahrerin noch andere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Am Pkw und an einer Leitplanke entstanden Sachschäden. (as)

