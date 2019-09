Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute Vormittag wurde ein 52-jähriger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 7 am Abzweig zur B 250 schwer verletzt. Gegen 11.00 Uhr wollte eine 61-jährige Renault-Fahrerin aus Richtung Treffurt kommend nach links in Richtung Creuzburg abbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Creuzburg kommenden und vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 52-Jährige schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. (ah)

