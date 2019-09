Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abbiegeunfall mit Radfahrer

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 46-jähriger Radfahrer befuhr gestern Mittag die Waldstraße und wollte nach links in den Gänseweg abbiegen. In diesem Moment befand sich eine 75-jährige Kia-Fahrerin im Gegenverkehr. Der Radfahrer stieß gegen den Pkw und verletzte sich dabei leicht. An den beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. (as)

