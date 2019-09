Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es an der Einmündung B 88 / Farnrodaer Straße zu einem Unfall. Eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin beachtete aus Richtung Seebach kommend nicht die Vorfahrt eines 31-jährigen VW-Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht notärztlich versorgt werden. Zu den Schadenshöhen an den Pkw liegen noch keine konkreten Zahlen vor. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell