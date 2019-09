Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Ein in der Heinoldsgasse geparkter Seat Leon wurde in der Nacht von Mittwoch, 11.09.2019 auf Donnerstag, 12.09.2019 beschädigt. Neben dem Einritzen von langen Kratzern und einem verfassungsfeindlichen Symbol wurden beide Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Gotha unter Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0230437/2019 entgegen. (as)

