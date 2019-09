Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag kam es im Landkreis Gotha erneut zu einem versuchten Trickbetrug. Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft vor und kündigte an, dass am Nachmittag die Übergabe eines Lottogewinns in Höhe von 45.000 Euro stattfinden soll. Zuvor sollten Guthabenkarten im Wert von 900 Euro gekauft und die dazugehörigen Barcodes an den Anrufer übermittelt werden. Das 80-jährige Opfer reagierte richtig und informierte die Polizei, bevor ein finanzieller Schaden entstand. (as)

