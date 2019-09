Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinterrad ausgebaut und gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Ein Jugendlicher schloss gestern Abend sein Fahrrad vor dem Stadtbad Gotha am Fahrradständer an. In der Zeit zwischen 19.40 bis 21.20 Uhr löste ein Unbekannter den Schnellspanner am Hinterrad und entwendete dieses. Der Rest des Fahrrades wurde zurückgelassen. Das Hinterrad hat einen Wert von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Gotha unter Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0230282/2019 zu melden. (as)

