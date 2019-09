Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike aus Keller gestohlen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Zeit von Mittwoch, 04.09.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2019 Zutritt zu einem Fahrradkeller in der Marktstraße. Aus dem Keller wurde ein Mountainbike der Marke Conway im Wert von 2000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0230019/2019 entgegen. (as)

