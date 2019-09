Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ilmenau (ots)

Ein 43-jähriger Renault-Fahrer wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Ernst-Abbe-Straße angehalten und kontrolliert. Da ein Drogentest positiv auf Methamphetamin reagierte, musste er im Klinikum Ilmenau eine Urinprobe abgeben. Sollte sich eine Drogenbeeinflussung bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung bestätigen, droht dem Fahrer ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell