Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer ohne Helm stürzt gegen Pkw

Ilmenau (ots)

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung An der Schlossmauer / Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger VW-Fahrer wollte in den Kreuzungsbereich einfahren. Im Augenwinkel erkannte er einen von links herannahenden Radfahrer und brachte sein Fahrzeug zum Stehen. Auch der 35-Jährige auf seinem Rad bremste ab. Allerdings so stark, dass er nach vorne über den Lenker stürzte und mit dem ungeschützten Kopf gegen den VW stieß. Der Radfahrer verließ die Unfallstelle pflichtwidrig mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde und konnte später ermittelt werden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell