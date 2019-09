Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdächtiges Verhalten führt zu Drogenfund

Ilmenau (ots)

Bei der Anfahrt zu einer Ruhestörung in der Bergrat-Mahr-Straße machten die Beamten eine interessante Beobachtung. Ein 19-Jähriger griff beim Erblicken des Streifenwagens in seine Jackentasche, holte eine kleine Tüte hervor und warf sie ein Gebüsch. Die Beamten reagierten sofort und nahmen die Tüte in Augenschein. Darin befand sich eine geringe Menge Marihuana, welches sichergestellt wurde. Eine Anzeige wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln wurde aufgenommen. (as)

