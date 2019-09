Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein 30-jähriger Audi-Fahrer wurde am Montagabend in der Bahnhofstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurden Hinweise erlangt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Zündschlüssels und die Einleitung eins Bußgeldverfahrens. (as)

