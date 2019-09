Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdopplung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in Thal, Neue Straße durch. Im Zeitraum von viereinhalb Stunden wurden 70 Verstöße gegen die erlaubten 50 km/h registriert. Vier Fahrzeugführer müssen sich aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit auf ein Fahrverbot einstellen. Ein 30-jähriger VW-Fahrer passierte mit 106 km/h die Messstelle. Ihn erwartet neben dem Fahrverbot ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. (as)

