Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw rollt gegen Laterne

Niederwillingen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag Nachmittag machte sich ein geparkter Pkw in der Straße Schieferstein selbstständig und rollte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer war zuvor mit dem Ausladen der Einkäufe beschäftigt und ließ den unverschlossenen Audi kurzzeitig unbeobachtet. Die Möglichkeit, dass ein Unbekannter in diesem Moment die Handbremse löste, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Personen kamen nicht zu Schaden. An Pkw und Laternenmast entstanden Beschädigungen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0229261/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell