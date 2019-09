Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruch

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Sonntag, 08.09.2019, 20.00 Uhr bis Dienstag, 10.09.2019, 17.45 Uhr an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Ritzebühl zu schaffen. Über die Türverglasung wurde versucht, die Tür zu öffnen. Diese hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, so dass es nur zu einem Sachschaden kam. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0229264/2019 entgegen. (as)

