Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Qualmender Papierkorb gelöscht

Eisenach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute gegen 13.20 Uhr in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Ein qualmender Papierkorb konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine 51-jährige Bewohnerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Sachschaden: bisher unbekannt. (ah)

