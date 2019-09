Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei versuchtem Räderdiebstahl - Zeugenaufruf

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Montag, 09.09.2019, 18.00 Uhr bis Dienstag, 10.09.2019, 07.00 Uhr wurde versucht, das rechte Vorderrad eines Seat Leon abzumontieren. Der weiße Pkw war in Ruhla, in der Straße Am Sportheim geparkt. Da die Räder mit Felgenschlössern gesichert waren, blieben der oder die Täter erfolglos. Jedoch wurde durch die vermutliche Verwendung eines Wagenhebers am Pkw einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0228710/2019 entgegen. (as)

