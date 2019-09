Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschwerer Wildunfall

Herda (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich auf der Landstraße 2116 bei Herda ein nicht alltäglicher Wildunfall. Gleich drei Wildschweine querten plötzlich die Fahrbahn. Ein aus Richtung Gerstungen kommender 39-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und erfasste mit seinem Pkw Skoda alle drei Tiere. Der Pkw musste mit einem Frontschaden in Höhe von 2500 Euro abgeschleppt werden. Die Tiere verendeten am Unfallort. Personen wurden nicht verletzt. (as)

