LPI-GTH: Drogenfund in Internat

Gotha (ots)

Der Leiter eines Gothaer Internats nahm am Montagnachmittag einen verdächtigen Geruch vor einer Internatswohnung wahr. Er informierte umgehend die Polizei, da er den Verdacht hatte, es könnte sich um typischen Marihuanageruch handeln. Beim anschließenden Polizeieinsatz erwies sich die Vermutung des Internatsleiters als zutreffend. Es konnten in der betreffenden Wohnung geringe Mengen Cannabis und Amphetamin gefunden werden. Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. (as)

