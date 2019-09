Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Montag, den 09.09.2019 in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis 15:40 Uhr wurde in der Hamburger Straße ein E-Bike entwendet. Das Fahrrad im Wert von ca. 2000 Euro war an einem Fahrradständer vor einem Firmenkomplex mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0228127/2019 entgegengenommen. (as)

