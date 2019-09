Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Arnstadt (ots)

Am Montagmittag kam es in der Ohrdrufer Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr an der Einmündung zur Herzog-Hedan-Straße auf zwei anhaltende Fahrzeuge auf. Dabei wurde die 67-jährige Beifahrerin des ersten haltenden Pkw leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro. (as)

