LPI-GTH: Unfall mit Verletzten - Fahrer unter Alkohol

Am frühen Sonntagabend ereignete sich an der Kreuzung der B176 Ecke Lange Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 40-Jährige Ford-Fahrer befuhr die Bundesstraße und beabsichtigte abbzubiegen und übersah den entgegenkommenden 53-Jährigen, ebenfalls im Ford. Aufgrund der Kollision verletzten sich beide Fahrer und kamen ins Krankenhaus. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige, vermutliche Unfallverursacher mit 1,73 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Somit ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. (db)

