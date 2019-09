Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisste Person - Suchmaßnahmen führen schnell zum Erfolg

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagabend teilte das Krankenhaus mit, dass ein 72-Jähriger verschwunden ist. Der ältere Herr ist dement und hat Probleme mit der Orientierung. Die Polizei Gotha leitete unverzüglich die entsprechenden Suchmaßnahmen ein und somit konnte der Mann kurze Zeit später in der Nähe der Innenstadt gefunden werden. Anschließend brachten die Beamten den Senior zurück in das Krankenhaus und somit konnte eine Gefahr seine Gesundheit abgewendet werden. (db)

