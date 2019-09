Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug nach Wildunfall nicht mehr fahrtauglich

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen, frühen Morgen stieß ein 46-jähriger VW-Fahrer auf der L3004 zwischen Siegelbach und Arnstadt mit einem Reh zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle und am Unfallfahrzeug entstanden derartige Beschädigungen, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Der Sachschaden betrug ca. 4000 Euro. (db)

