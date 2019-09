Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ungebetener Partygast bedroht Gäste unter Anwendung von zwei Äxten

Seebergen (ots)

Zu einem hohen Kräfteeinsatz kam es am heutigen Morgen gegen 01:00 Uhr in einer Gartenanlage in der Nähe des Friedhofes bei einer 18. Geburtstagsfeier. Der Geburtstagsfeier kam eine männliche scheinbar alkoholisierte Person, welche den Jugendlichen unbekannt war, hinzu. Es kam zu einem verbalen Streit worauf die Person die Feier verließ.

Kurz darauf erscheint die Person erneut mit zwei Äxten in der Hand haltend und bedroht die Jugendlichen. In der weiteren Folge wird mit dem Tatmittel die Bank einer Bierzeltgarnitur beschädigt. Die Jugendlichen fühlten sich durch die Situation bedroht und flüchteten von der Geburtstagsparty. Personen wurden nicht verletzt und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter konnte durch die Einsatzkräfte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen den Einsatzkräften Hinweise zur Identität des Täters vor.

Im Rahmen der Ermittlungen im Wahrnehmbarkeitsbereich brachte ein Jugendlicher hervor, dass es zur wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem aktuell unbekannten jugendlichen Gast der Feierlichkeit und dem Täter kam.

Zur weiteren Erhellung des Sachverhaltes wird der unbekannte Jugendliche gebeten sich bei der Polizei Gotha zu melden. Alle anderen Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0226855/2019 unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. (cr)

