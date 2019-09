Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 07.09.2019 gegen 14:35 Uhr ereignet sich auf der L3004 zwischen Ilmenau und Manebach ein Verkehrsunfall. Die 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Oktavia fuhr mit ihrer 2 Jahre alten Tochter von Manebach in Richtung Ilmenau. Der 64 Jahre alte Fahrer eines Pkw Citroen befuhr die L3004 von Ilmenau in Richtung Manebach. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kommt die 38 Jahre alte Frau auf die Gegenfahrbahn. Der Citroenfahrer versucht noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Es kommt zur seitlichen Berührung beider Fzg. Der Citroenfahrer kommt in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum stehen. Dabei wird ein Leitpfosten beschädigt. Die Fahrerin kommt nach ca. 60 m auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Bei dem Unfall werden beide Fahrer leicht verletzt. Das Kind bleibt unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter der Wirkung von Alkohol stand. Ein Vorwert ergibt 0,61 Promille. An beiden Fzg entsteht wirtschaftlicher Totalschaden,Gesamtwert ca. 25 000 EUR.

