Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Reisebus

Stadtilm (ots)

In der Ortslage Stadtilm im Bereich des Marktes hat sich am 07.09.2019 gegen 12:50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet als der 42 Jahre alte Fahrer eines Reisebus mit 35 Fahrgästen nach links abbiegt, die Kurve zu eng fährt und in der Folge mit dem hier verkehrsbedingt wartenden Kleintransportet eines 39 Jahre alten Mannes leicht kollidiert. Personen werden dabei nicht verletzt. Es entsteht Gesamtschaden in Höhe von ca. 8500 EUR.

A.K.

