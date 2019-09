Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann beschädigt Wohnungstür der Ex-Freundin und einen Pkw

Arnstadt (ots)

Am 06.09.2019 gegen 21:40 Uhr randalierte ein 36 Jahre alter Mann an der Wohnungstürs seiner Ex-Freundin in Arnstadt, Dr.-Mager-Straße. Er verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits das zweite Mal dort. Da er zuvor einen Platzverweis erhalten hatte wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen um ihn an weiteren Besuchen zu hindern.

Am 07.09.2019 gegen 12:00 Uhr zeigt ein 33 Jahre alter Besitzer eines Pkw BMW eine Sachbeschädigung an seinem Fzg in der Gothaer Straße in Arnstadt an. Durch die Ermittlungen der Polizisten vor Ort kann diese Tat ebenfall dem 36 Jahre alten Mann aus Arnstadt zugeordnet werden. Sachschaden am Fzg wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

