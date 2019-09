Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe gefasst

Langewiesen (ots)

In einem Verbrauchermarkt in Langewiesen wurden am 06.09.2019 gegen 20:00 Uhr ein 20 Jahre alter männlicher Ladendieb und eine 31 Jahre alte weibliche Ladendiebin dabei gestellt, wie sie Waren im Wert von etwa 80 EUR entwenden wollten. Die Anzeige gegen diese Beiden wurde erstattet.

A.K.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell