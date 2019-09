Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: räuberischer Diebstahl

Ilmenau (ots)

Am Freitag 06.09.2019 gegen 08:40 Uhr hat ein 21 jähriger Mann versucht in einem Verbrauchermarkt in Ilmenau Genussmittel im Wert von ca. 10 EUR zu entwenden. Ein 25 Jahre alter Marktmitarbeiter hinderte den Ladendieb daran. Er entriss dem Dieb den mitgeführten Rucksack. Durch die Gegenwehr das Täters wurde der Mitarbeiter leicht verletzt. Der Täter konnte fliehen. Durch die Ermittlungen der Polizeibeamten konnten die Personalien des Täters bekanntgemacht werden. Die Anzeige gegen ihn wurde erstattet.

A.K.

