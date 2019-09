Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 07.09.2019 gegen 02:00 Uhr kam es im Bereich Unterm Markt in Arnstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22 Jahre alter alkoholisierter Mann griff zwei Frauen im Alter von 31 und 43 Jahren an, in dem er sie in den Bauch trat und ins Gesicht schlug. Beide Frauen wurden verletzt und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Dazu kam es noch zu Beleidigungen auf sexueller Grundlage gegen die beiden Frauen. Den Frauen kamen vier Männer zu Hilfe, von denen ebenfalls zwei dabei verletzt wurden.



