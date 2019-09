Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Hörselberg-Hainich (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, ereignet sich auf der L 2122 zwischen Tüngeda und Reichenbach ein Wildunfall. Dabei kollidierte ein Pkw mit einem Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell