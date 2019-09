Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Gotha (ots)

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt finden in der Pfullendorfer Straße Kreuzung Bufleber Straße Straßensanierungsarbeiten statt. Die vor Ort tätige Baufirma nutzt hierzu eine Freifläche in der Bufleber Straße 9 als Lagerplatz. Im Tatzeitraum 06.09.2019, 16:45 Uhr bis 07.09.2019, 07:45 Uhr wurden durch unbekannte Täter ein abgestellter Baucontainer angegriffen. Ein davor abgestellter Radlader verhinderte jedoch ein Eindringen. In der weiteren Folge wurde eine abgestellte Rüttelplatte, Gewicht ca. 700 kg, im Wert von ca. 10.000 EUR vom Lagerplatz auf unbekannte Weise entwendet.

Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0226392/2019 unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. (cr)

