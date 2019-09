Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kindergarten

Mechterstädt (ots)

Zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und heute Morgen 05.50 Uhr brachen Unbekannte in den Kindergarten in der Straße "Auf dem Börner" ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend entwendeten die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten. Der Sachschaden beträgt ca. 450 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0225404/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

