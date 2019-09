Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb gestellt

Ilmenau (ots)

Erst gestern fahndete die Polizei Ilmenau nach einem Mann, der am Mittwoch aus einem Einkaufsmarkt am Mühltor in Ilmenau Waren entwendete. Gestern Abend war der gleiche Mann wieder im Begriff, im selben Markt etwas zu stehlen. Eine Mitarbeiterin erkannte ihn und rief die Polizei. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens wurde beim Festhalten des 20-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei leicht verletzt. Der 21-Jährige musste zunächst in Gewahrsam genommen und aufgrund von Alkohol- und Medikamenteneinfluss einem Arzt vorgestellt werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. (ah)

