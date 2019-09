LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Landespolizeiinspektion Gotha

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag versuchte ein Unbekannter erneut Geld durch die Vorspielung falscher Tatsachen zu erlangen. In diesem Fall rief der Täter den 72-jährigen Gothaer an und gab an, dass er in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Anschließend erfragte der Unbekannte die Kontodaten und vereinbarte einen Termin zur Geldübergabe. Glücklicherweise erkannte eine anwesende Bekannte den Betrugsversuch und teilte den Sachverhalt der Polizei mit. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs. (db)

